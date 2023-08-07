經寶精密指出，去年下半年開始受惠於航太產業的復甦，今年跨入的航太維修新產品開始量產，有航太及伺服器機櫃的雙頭馬車帶動，今年度的營運明顯跳升一個等級。7月營收在數位飲料機恢復量產的加持下，再度創下公司營運的新高紀錄！

經寶精密指出，8月開始歐洲放暑假，航太維修的客戶因為其他供應鏈的問題9月後的訂單暫時遞延，好在伺服器機櫃拉貨暢旺，數位飲料機也逐步加溫，公司非航太事業部門也如預期慢慢步入旺季，多少彌補了航太新事業維修產品減少的缺口，有機會能維持在月營收2億泰銖上下的營運目標。

此外，經寶的轉投資事業i-motor也傳來佳績，i-motor在兩年前推出第一台泰國國產電動機車，去年建置產線及推廣，與多家大型企業簽訂合作意向，於今年開始正式開賣接單生產，目前已接單一千多台，有機會在今年轉虧為盈，象徵經寶精密在新能源事業的成功布局。