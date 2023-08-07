在韓國全羅北道新萬金舉行的第25屆世界童軍大露營，傳出中暑、蚊蟲咬傷等健康安全問題，美、英等國童軍團陸續提前拔營，台東縣2團共60多名學童狀況安好，預計明日撤往首爾，12日搭機返台，對此，家長矛頭指向主辦國，認為危機處理欠佳。

由韓國童軍總會主辦的第25屆世界童軍大露營，8月1日至12日於全羅北道新萬金舉行，期間爆發高溫中暑、蚊蟲咬傷，甚至傳出性騷擾事件，歐美各國紛紛提前拔營離開，中華民國童軍總會也決定撤離。

台東縣內共有2童軍團赴韓，分別為台東專科學校老師吳惠娟率日光寺佛光童軍團5位國、高中童軍參與，以及海端鄉國中至大學55位成員參與，其中2位是海端國中學生，由雙躍童軍團長李可珊帶隊前往。

記者聯繫童軍團成員家長得知，因應卡努颱風來襲，目前在韓的台東童軍團正整理行李，前往主辦方安排處所安置防災，預計9日撤離至首爾，12日搭飛機返台。

台東家長陳先生表示，因為居住在山上，孩子耐得住惡劣天氣，也很快就適應環境，可是其它住市區的小孩就沒那麼容易了。

陳先生說，雖然目前孩子身體健康，一切安好，但主辦國國際經驗不足，沒能以學童安全為首要考量，危機處理尚待精進。