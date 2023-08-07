A1站預辦登機服務，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、國泰航空、星宇航空共6家航空公司，營業時間早上6時至晚間21時30分。（機場公司提供）

機場公司為增加民眾對「市區預辦登機」的認識，民眾拍照打卡上傳也能抽好禮。（機場公司提供）

機場公司在機場捷運A1推出「預辦登機轉好運 全民集氣抽東京」活動，活動期間自8月7日起至9月5日。（機場公司提供）

為鼓勵旅客多加利用桃園機場市區預辦登機服務，提供旅客簡單、便利的搭機體驗，桃園機場公司於暑假旅運高峰時期，進行機場捷運A1、A3站市區預辦登機流程改造再升級，利用機場公司企業識別色：橘、綠、藍、黃，及桃園捷運公司代表色：紫，透過高彩度且活潑的地貼大色塊，將市區預辦登機分做5大流程，區分為：自助報到、確認行李託運規範、自助行李託運、行李安檢確認、完成報到手續，讓旅客透過活潑且明亮的指引完成報到託運作業，不用到機場航廈內的櫃台排隊報到掛行李，就可以更省時省力的展開出國旅程。

配合A1、A3站預辦登機空間改造再升級，機場公司同步推出「預辦登機轉好運 全民集氣抽東京」活動，活動期間自8月7日起至9月5日，每日11時至19時，只要在機場捷運A1站完成行李託運，現場出示託運收據即可參加「轉好運」摸彩活動，有機會獲得超商禮物卡、咖啡兌換券等好禮；每日9時至16時於A3站完成行李託運的旅客，也可直接獲得「桃機好運大禮包」，每日限量贈送，送完為止。活動期間共計超過7000份好禮，等待出國旅客一同試手氣。

為活絡A1、A3站人氣，增加民眾對「市區預辦登機」的認識，機場公司於該兩站特設置了專屬打卡拍照點，民眾只要於活動期間內，完成打卡點裝置物合照，並將照片上傳至桃園機場官方臉書專頁的活動貼文下方，完成三位好友標註，就有機會抽到德國知名品牌登機箱及多項旅行必備好禮。活動期間結束後，結算預辦登機人數滿5000人，機場公司加碼再抽雙人臺北、東京來回機票，邀請全民一起集氣衝人氣，讓更多朋友知曉市區預辦登機服務，為下趟旅程帶來更便利的選擇，也讓沒出國的民眾有機會得大獎。

暑假期間出國旅客較多，如果想省下排隊的時間，旅客可先於家中利用手機或網路完成報到，接著至A1、A3站託運行李，直接完成報到與託運手續，省時又省力。目前提供A1站預辦登機服務共6家航空公司，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、國泰航空、星宇航空，服務時間為早上6時至晚間21時30分；A3站共5家航空公司，包括中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空、臺灣虎航，服務時間為早上9時至下午16時。旅客需在當日航班起飛前3小時完成所有報到及託運手續，也提醒旅客要確認行李符合保安規定並完成安檢後才可離開，該項服務免費，且未限制旅客必須搭乘桃園機場捷運，歡迎民眾多加利用。