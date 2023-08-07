新北市金山區今日下午1時30分許發生一起溺水身亡案件，一名父親帶著2幼兒坐橡皮艇出海遊玩，沒想到父親不慎遭海浪拉離岸邊，兩幼兒見狀趕緊向岸上大人求救，但等到救上岸時父親已無生命徵象，後續立即送往醫院急救仍不治身亡，詳細案情仍有待相關單位釐清。

據了解，這位年約55歲男子帶著妻小，與兄弟一家以及老父母一同出遊，前往萬里翡翠灣海水浴場戲水，當時男子帶著5歲與3歲兒子坐上橡皮艇，再由男子拉著橡皮艇在海上漂浮遊玩，沒想到這時一個大浪襲來，將男子帶離岸邊約10公尺。

所幸被海浪拍上岸，2名小兒子見爸爸溺水，趕緊跳下擱淺的橡皮艇向岸上的親戚求救，男子的親戚們見狀，趕緊一邊報案求救一邊衝入海裡救援，當消防人員獲報趕抵現場時，男子已經由家人就上岸，並施作心肺復甦術，由消防人員接手後立即送往基隆長庚急救，但最終仍宣告不治，事故詳細原因仍有待釐清。

新北市消防局第六大隊長羅億田表示，炎炎夏日之際正值戲水高峰期間，民眾前往溪流、海邊等水域嬉戲玩水之機會大增，就在「不小心」、「忽視警告禁制標語」及「缺乏正確之戲水觀念」情況下，使得溺水意外事件頻傳。 呼籲大家提高警覺，切勿輕忽水上活動安全，避免溺水悲劇意外再次發生， 如發現有人溺水，應大聲呼叫請求支援，並打118、119向海巡單位或消防單位求援。