有些人逛街時討厭被店員打擾，覺得有壓力，一名男網友日前獨自逛街，都已經想好要去哪間店，結果人到以後店裡空蕩蕩沒客人，瞬間變得不敢進去逛，放棄購物，貼文PO出後引起一票網友共鳴「會+1，社恐人無法克服」、「怕店員一直黏著、盯著我」。

這名網友日前在PTT發文，有時候想逛街，但只有自己一個人，本來預定好要看哪家，結果到了以後店家空蕩蕩，只有幾個店員在那邊盯著看，感覺很奇怪，十分不自在就沒進去了。事後原PO跟女友分享這件事情，女友卻不以為意，覺得看一看不買直接走就好，哪有差別，但原PO就是覺得不自在，好奇有人也跟他一樣，因為想逛的店裡面沒人而不敢逛嗎？

對此，許多網友看了也有感，紛紛留言：「我會，主要是怕店員一直黏著我盯著我」、「會耶，就會下次再逛」、「完全沒人的一進去店員就過來，很有壓力」、「就是知道店員不在乎還過來搭話，所以很煩」、「尤其強調服務的店進去真的壓力山大」、「會，最討厭一踏進去店員就問要找什麼嗎？我就只想逛逛不行嗎」。

但也有人覺得店裡沒客人更好，「沒人逛最好，一個人包場逛超爽」、「不會欸 ，很常遇到本來都沒人然後我進去之後突然一堆人也進去，想去就去啊，何必在意」、「一人逛店是vip貴客才懂的品味」。