姚淳耀（左起）攜手范逸臣、郭泓志獻唱電影主題曲《笨男人》。（Catchplay提供）

今夏最笨、最義氣電影《我最愛的笨男人》由旅美棒球好手郭泓志首次跨足大銀幕與范逸臣、姚淳耀共組今年「最硬派兄弟」三人組。3人在本片第一次合作，除了比歌喉、演技還比肌肉，郭泓志更是驕傲舉起二頭肌直言「論肌肉還要比嗎？」開玩笑如果票房破億就脫上衣，以胸肌感謝粉絲支持。

首度進軍大銀幕的郭泓志，第1次拍電影就為電影獻唱主題曲《笨男人》，他自曝：「錄音之前超緊張，在旁邊先做了50下伏地挺身才開嗓！」范逸臣補充：「唱歌很難臨時抱佛腳啦，最重要還是放輕鬆。」而姚淳耀則誇海口「希望這首歌有機會以主題曲進軍金馬獎」說自己是用生命在唱歌。姚淳耀此次在主題曲中還有「死腔」表現，姚淳耀謙虛回應：「沒有啦！沒有，那是卡痰。」

提到演戲初體驗，郭泓志自爆「很緊張，但看完劇本很安心，因為三分之二都是髒話，本色演出就好。」姚淳耀則是誇郭泓志「有著大聯盟般的演技」，平常看郭泓志兩手空空出現在片場，但沒想到他早已做足功課，把劇本細節都牢記在腦海中。3人首次合作就要演出換帖兄弟，在開拍前有為了培養兄弟情一起去唱歌、健身，郭泓志還送了其他2位兄弟蛋白粉，一起勤練肌肉。

提到拍本片「最硬」的體驗，范逸臣認為武打戲最難，3人都受了不少皮肉傷，在這之前也花了不少時間做武術訓練。而姚淳耀則是分享了他在片中一幕非常動真情的哭戲，表示他當下哭到「鼻涕流出30公分」，這30公分的鼻涕不但沒斷掉，還滴在方馨姐的肩膀上。監製孫啟明在旁笑說：「這條鼻涕的鏡頭沒有被剪掉，大家在電影院上絕對看得到，我還加了特效。」