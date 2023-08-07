大考中心表示，今天起發售113學年考試簡章，簡章內容包含高中英語聽力測驗、學科能力測驗以及分科測驗三項考試之測驗說明、試務作業、試場規則及違規處理辦法等部分，考生報考務必詳閱簡章內容，並於各項考試所訂期間內完成報名或應考服務申請相關作業。

紙本版考試簡章發售日期自今年8月7日起至明年7月13日止，可至大考中心網站「出版／訂購」簡章專區訂購或至大考中心一樓服務台購買。網路版考試簡章於8月7日公告於大考中心網站簡章專區，提供查覽、列印或下載。有聲版考試簡章於8月14日公告於簡章專區。

高中英語聽力測驗舉辦兩次，考試日期分別為 今年10月21日及12月16日，考生可以自由選考，成績擇優使用。高中英語聽力測驗各場次自預備鈴響起共計60分鐘，包含預備時間10分鐘與考試時間50分鐘。

學科能力測驗考試日期為明年1月20日至1月22 日，共計三日，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然，共 6 科，其中國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）：國語文綜合能力測驗（簡稱國綜）及國文（二）：國語文寫作能力測驗（簡稱國寫）。各科考試時間，國文考科之國綜、國寫節次考試時間各為90分鐘，英文、數學A、數學B各為 100分鐘，社會、自然各為110分鐘。

分科測驗考試日期為明年7月12日至13日，考試科目包括數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會共7科，各科考試時間均為 80分鐘。

由於考試現場無法完全避免環境因素等情況，於113學年度考試簡章試場規則中強調，若考生應試時認為試場內、外之光線、溫度或非預期聲響等有影響應考情形，應於該情事發生時立即向監試或試務人員反映。

大考中心辦理的高中英語聽力測驗、學科能力測驗與分科測驗三項考試成績可用於大學繁星推薦、申請入學與分發入學管道，以及科技校院日間部四年制申請入學管道、部分大學的進修學士班招生等，除此之外，尚有許多其他入學管道或國外大學也會使用。