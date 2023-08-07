柯叔元劇中彈吉他安慰陳妤。（衛視原創提供）

柯叔元劇中彈吉他安慰陳妤。（衛視原創提供）

林禹劇中與陳妤搞曖昧。（衛視原創提供）

林禹劇中與陳妤搞曖昧。（衛視原創提供）

中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》上周播出才4集，收視勢如破竹不斷攀升，中視上周五(4日)晚上9點首播4歲以上平均高達0.93，收視高點落在柯叔元彈吉他用音樂安慰劇中女兒陳妤，陳妤劇中忍不住說「不知道是不是喝醉了，還真的有點帥！」、「就一個年過半百的人來說，真的帥得有點不合理。」柯叔元一早聽到收視消息也非常開心，直說才4集就能有麼好的成績，謝謝大家支持！

此外，在第5集將上場的演員還有令人矚目的「星二代」、林瑞陽的長子林禹，林禹因在《戀愛是科學》為人熟悉，在《女兒大人加個賴》中飾演帥氣文青咖啡師林木哉，一度深深吸引小碗(陳妤飾)，兩人之間瀰漫著曖昧關係。林禹說，因為這次飾演的是咖啡師，有特別找開咖啡店的朋友學習沖咖啡的技巧。而在角色個性揣摩上，他覺得木哉是一個很溫暖的人，笑說：「這個部分跟我應該是滿像的！」

這次和陳妤有不少對手戲，林禹直說和她對戲很過癮很好玩：「有好幾次她講台詞自然到我以為是在跟我聊天。」而在整部劇中，林禹也坦言最喜歡陳妤飾演的「小碗」這個角色：「小碗平常看起來熱情、開朗，遇到強敵也不落下風，逆風而行的正義性格，即便成長經歷處處被比較，在扭曲的愛中長大還能有以上正面的特質，是個讓人既喜愛又心疼的角色。」

私下熱愛健身的林禹，透露大學開始就有固定健身習慣，平常沒有工作的時候就是健身房和家裡兩點一線的生活，差不多一週5次，私下也會和管麟、李迪恩聊到健身話題，還大讚「兩個人也都練得很棒，迪恩還是泰拳冠軍呢！」

適逢父親節將至，問到角色挑選、拍戲技巧等，爸爸也會給建議嗎？林禹透露：「我爸很放心我在工作上的表現，雖然自己覺得還有很大的進步空間！但每一次的戲劇嘗試都是養分，要用到和以往經驗不同的方式，這就是演戲的魔力吧！」至於之後還有沒有想要挑戰的角色，他笑說：「一直很想演有點心理變態的角色，平常看起來衣冠整齊，但有一個開關一打開就會崩壞的那種，有故事有魅力的反派角色。」