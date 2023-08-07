亞太今天也宣佈「永續經營宣言」，除聚焦「環境保護、社會責任、品質和創新、員工成長、遵守道德」，亞太目前也在全台建置太陽能發電，達823千瓦容量，規畫從太陽能切入儲能領域，亞柏加油站拓點後也將建置太陽能板。

陳柏廷認為，「亞太」應該有新解，「亞」的意涵是第二，不一定定義第一就是最好，像是建置高樓每多一層所耗費的資源，都相當的巨大，因此不須追求拚高、拚快、拚勝，是要拚剛剛好；而「太」是大多一點，就是最大最小的集合，兩個字的涵義就是剛剛好。

展望後未來50年，陳柏廷期許亞太集團在現任董事長領導下，將物流本業做好外，從而發展各個不同領域的服務面向，盡心盡力去做，方方面面做到剛剛好，讓客戶滿意，以誠實勤懇的方向，把所有關係都圓滿，就是他認為的最好。

陳柏廷也指出，今天也是碳權交易所在高雄掛牌的日子，顯示台灣社會對更好生活，節能減碳的關注和重視，因此今天是個很有意義的日子，在此祝福台灣能國泰民安、風調雨順，國運昌隆，期望生活在台灣所有人能共有共好。

亞太國際物流團前身為亞太儲運，創立1973年9月從事貨櫃儲運、維修相關業務。1980年代貨櫃運輸市場的蓬勃發展，在擴充設備增添機具，1994年擴大營業規模及服務範圍，開啟碼頭裝卸業務。2001年將事業跨足油品市場步入多角化經營型態。2016年10月更成立亞柏國際旅行社，投入綠色休閒產業，提供國內外旅遊、票務、訂房等商旅及休旅服務。