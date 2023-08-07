台南市立委第3選區上演傳統藍綠對決，國民黨派出資深媒體人姚正玉挑戰邁向5連霸的現任立委陳亭妃，姚7日獲高雄女戰神柯志恩加持，盼突破艱困選區。民進黨陳亭妃挑戰5連霸，7日舉辦捐血活動傳達愛心助人精神。

台南市立委第3選區一直是藍營艱困選區，因民進黨立委陳亭妃深耕在地選區，過去立委選戰國民黨皆失利，即使是藍營明星戰將謝龍介，都跨越不了高牆。

國民黨並未放棄，2020年策略調整，派出振興里長童小芸出戰，拿下2成7共5萬2886張選票落敗，姚正玉為台南市資深媒體人，這次選戰策略要為自己打開知名度。

姚正玉以政壇菜鳥之姿，去年首次競選台南市議員第1選區，獲近6000票落選，今年繼續代表國民黨出征第3選區立委，7日找來國民黨智庫執行長柯志恩7日推薦。

柯志恩提到台南綠色執政30年，不能只有一種聲音，2024政黨輪替，要打破南台灣民進黨一黨獨大的勢力。

柯志恩表示，台南市是民進黨總統參選人賴清德的本命區，姚正玉身處艱困的第3選區，仍承擔起翻轉台南安南區及北區的重責大任，是國民黨「尚勇」女戰將。

姚正玉表示，過去長期從事新聞專業，如今盼能發揮監督政府功能。對手長期經營地方，是優勢也是包袱，競選策略是讓大家認識、信任，把監督政府、為民服務的任務交給自己。

一直以爭取參選台南市長為目標的陳亭妃，這次挑戰立委5連霸，面對藍營對手競爭，目前穩扎穩打，7日與企業合作，舉辦愛心捐血活動，紓解血荒。