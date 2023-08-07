勞動部「僱用獎助措施」圖卡，鼓勵雇主僱用中高齡及高齡失業勞工，每僱用一位最高可獲18萬元獎助津貼。（勞動部提供／李柏澔台北傳真）

因應超高齡社會到來，進用中高齡及高齡工作者除了是未來趨勢，對緩解缺工困境也有一定幫助。勞動部近年推出的「失業中高齡者及高齡者就業促進辦法」，企業只要釋出全時工作職缺，並僱用超過65歲以上民眾，每月可獲最高1萬5000元的獎助津貼，最長可補助1年。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署近2年已幫助4228名高齡者順利重返職場，壯世代族群擁有穩定性、抗壓性、責任感以及豐富的實務經驗等優勢，如能善用中高齡甚至是銀髮員工，除能有助企業經營、也能緩解缺工困境。

劉邦棟指出，勞動部「失業中高齡者及高齡者就業促進辦法」的僱用獎助措施，就是要鼓勵企業提供更多就業機會，並僱用由公立就服機構推介、連續失業達30日的中高齡及高齡民眾，給予全時工作滿30日，即可申請最高每月1萬5000的獎助津貼(部分工時每小時最高80元)，最長補助1年。

43年次的吳明中分享，自己年輕時在嘉義某機械廠擔任組長近30年，直到去年農曆年前突然被告知不續聘，於是找上嘉義就業中心，在就服員專業的諮詢及媒合下，運用「僱用獎助措施」幫助他到友善中高齡的唐聚企業(股)公司擔任抽紗領班，至今已穩定就業1年多。

吳明中說，因為機台以前都碰過，大概1個多禮拜就適應工作內容，同時他也感謝老闆的賞識，願意放權讓他獨立作業，現在做得沒有壓力；老闆林永鴻說，唐聚企業不會排斥僱用中高齡甚至高齡員工，因為有責任感及敬業心更重要，如果工作態度好，即使技巧生疏也會學得快，也才能在企業生根久任。