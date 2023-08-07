總統蔡英文日前聲稱「沒有債留子孫」，自己執政7年增加4000多億債務，但前總統馬英九執政期間卻多了1.4兆的債務，國民黨立院黨團今（7）日重砲反擊，表示蔡執政期間，13項特別預算總金額達2兆4966億元。對此，最新網路投票顯示，逾8成民眾不相信蔡英文沒債留子孫，有人直言，「大小姐講話很藝術，審計部不列入負債總額就不算負債，看看下一任總統換誰背鍋」。

YouTube頻道《FONG.溏風報》今日發起一項網路民調，截至下午3點30分，已有超過1萬2000人參與，針對「蔡政府稱沒有債留子孫，你怎麼看這件事？」，僅6%選擇「相信政府提出的數據」，另有9%認為「有疑慮，希望能有更多資料證明」，而高達83%則是「不相信，特別預算的部分沒算進去」，剩下2%為「其他」。

對於蔡英文的說法，民眾大都留言批評，「都執政幾年了，人民如還再聽信現在政府的鬼話，那只有人民自食惡果了」、「說謊可以說成理所當然，真佩服」、「民進黨政府說的話能信嗎？欺騙說謊已經沒誠信可言」、「不是私菸是超買，不是負債是花超過」、「我不相信現在的政府」。

不過也有民眾為蔡政府緩頰，「相信政府相信黨，不相信還要被道歉」、「相信黨得永生」、「沒錯啊，她沒有子孫，沒有債留子孫的問題」。