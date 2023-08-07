桃園市大溪普濟堂慶祝關聖帝君誕辰節遶境將在8月9、10日登場，屆時將舉辦迎神遶境及宗教民俗技藝活動，大溪警分局配合活動將派出110名警力投入安全維護勤務，也呼籲9日上午10時起至11日凌晨2點止執行交通管制，請用路人務必留意。

大溪警方表示，普濟堂遶境活動為大溪區年度盛事，視為大溪人的第二個過年，桃園市警察局保安、交通警察大隊及其他各分局總計支援110名警力投入安維勤務，針對參與遶境31個社團簽定繞境行動公約，希望各社團都能遵守高自主管理、零聚眾鬥毆與交通真順暢等約定，共同守護大溪優質宮廟及陣頭文化，讓活動圓滿舉行。

交管規畫則在9日上午10時起至8月11日凌晨2時止，在大溪區康莊路、中央路、中正路、中山路、登龍路、和平路（含后尾巷）及普濟路等路段規劃相關交通管制及疏導措施，管制區域除消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間得視現場狀況機動調整視狀況提早或延後解除管制。

大溪分局呼籲，廟會遶境活動雖為地方盛事，仍請參與遶境民眾駕車或騎車應遵守交通規則，當日行經大溪區河東地區的用路人，應行駛外環道，避免進入市區，另進入市區欲參觀或參加活動之民眾，儘量搭乘大眾運輸，並多加利用月眉及大溪橋頭停車場停放車輛，配合員警疏導，避免造成壅塞。