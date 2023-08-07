前瞻預算的使用近日引起各界討論，連總統蔡英文都說自己絕無「債留子孫」，不過國民黨台北市議員游淑慧爆料，前瞻預算花了數千億元在軌道建設上，卻只花不到1％解決少子化問題，讓她忍不住問「都沒有下一代了，軌道建設要給誰搭？」

游淑慧今（7）日在臉書表示，前瞻預算分配不均、獨厚高雄市的議題連日成為各界討論焦點，但其實相較於硬體設施，她更關心的是少子化危機；游指出，蔡英文2016年上任時，政府編列150億元搶救少子化，隨後逐年增加，到今年編列超過1088億元預算，但新生兒數卻從2016年的20.8萬，下滑至去年的13.8萬人，且今年上半年新生兒僅6.6萬人，全年恐怕還要下探。

「錢是編了，卻看不見效果，甚至是反效果，怎麼會這樣？」游淑慧引述審計部決算報告點出的關鍵，強調台灣年輕人結婚意願低落，但官員拿不出有效對策，就只能敷衍了事；游更提到，衛福部過去被抓包提出的少子化對策是用前瞻預算做「育兒百寶箱」，在裡面放入尿布、育兒手冊等，時任衛福部長陳時中還稱「說不定有人看到百寶箱，一開心就想懷孕生子。」

游淑慧認為，8400億元的前瞻預算，本應為國家未來做準備，但面對少子化這種國安問題，卻僅投入不到1％的76億元來建置「友善育兒空間」，反而花了幾千億元在建設軌道上，「試問都沒有下一代了，軌道建設要給誰搭？」