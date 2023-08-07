由永豐金控科技長張天豪領導的AI人工智慧資料科學家團隊之最新研究成果，被全球頂尖的機器學習論壇「國際機器學習大會」(International Conference on Machine Learning ICML)接受，並於七月底前往美國夏威夷進行學術發表與交流，在國際級研究領域中展現永豐金控的AI技術研發實力。

ICML被全球視為機器學習領域中最重要的學術會議之一，每年吸引眾多國際頂尖科學家與研究人員齊聚一堂，共享最新的研究成果與見解。金融業經常應用表格形式來儲存大量數據，包括客戶資訊、交易紀錄、市場動態等，目前在表格資料領域，實務上使用的模型依然以傳統機器學習模型為主，然而模型需要固定的更新週期以適應新資料的變化，隨著時間推移與資料量的增加，傳統機器學習模型每次重新訓練，都需要耗費大量運算資源。

在自然語言領域，常見的作法是使用深度學習預訓練一個大規模語言模型，再將此模型運用於不同下游任務，以減少直接訓練下游任務模型所需的運算資源，此技巧亦可套用於表格資料任務。由於預訓練需要有好的模型架構為基礎，因此永豐金控發表 ＂Trompt：Towards a Better Deep Neural Network for Tabular Data＂，提出了更好的表格神經網路，在大部分情況下，其監督式學習的性能超越了目前在同領域表現最好的深度學習模型 FT-Transformer 和SAINT，該項研究結果也讓永豐金控在使用表格數據進行預訓練的目標上更向前邁步。

永豐金控表示，研究論文能夠從眾多高質量的研究中脫穎而出，並在全球頂尖的學術論壇上發表與交流，不僅是證明永豐的研究被學術界認可，也彰顯了永豐在人工智慧領域的專業實力與技術底蘊。隨著人工智慧的快速發展，永豐金控持續導入數位科技應用與創新，希望能在AI的快速變革中保持前瞻性和競爭力。