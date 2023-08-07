台灣氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，小倆口不時被傳婚姻亮紅燈，郭碧婷始終沒對此事發聲，向佐則不時曬出一家四口天倫照，用行動撇傳聞，而郭碧婷近日則被網友捕獲，抱著孩子現身商場，頂淡妝的她仙氣爆棚，但卻被網友評論「臉有點微胖」，不過照片曝光，眾人都護航郭碧婷。

郭碧婷近日被網友直擊，身穿灰色T恤、格子長裙，抱著孩子現身商場，頂淡妝的她仙氣爆棚，一雙大眼睛相當俏麗，被網友讚：「皮膚白到發光」，但郭碧婷也被評「臉有點微胖」，不過照片曝光，眾人紛紛留言護航：「這還微胖」、「微胖？？認真的嗎」、「臉從來不叫微胖，叫飽滿」。

郭碧婷不只顏值、身材引發討論，也有網友透露，郭碧婷身邊跟著三個保母和一個司機，而網友原本要多拍照，結果被郭碧婷身邊的壯碩男子阻擋，不禁羨慕起向家的雄厚財力。

其實，向佐、郭碧婷結婚後就屢被看衰，還因婆婆向太形象霸氣，連婆媳互動都成為討論話題，郭碧婷甚至被外界形容是「豪門生子工具」，針對傳聞，她沒有多做回應，專心在家相夫教子，而向佐近期則積極經營微博、小紅書等社群平台，積極發展演藝事業。