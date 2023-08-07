台南市率全台之先設置智慧路邊停車計費系統，目前全市共設置4000席智慧停車柱。但有民眾發現，只要「尾隨」準備駛離的汽車進入車格，智慧停車柱就會「失靈」，柱上顯示的車號及停車時間仍是前車，等同他人付費。市府交通局回應說，如有停車出入時間太接近或車牌汙損等因素，即有可能造成停車柱判讀失誤，出錯比例約0.16％，車主可循管道申請退費。

台南市區因道路狹窄，不易增設停車空間，2018年市府率先採用「智慧路邊停車計費系統」，希望提高停車周轉率後，至今已設置4000席智慧停車柱、7000席地磁偵測停車格，占全數1萬4000席收費停車格的78％，智慧化比率全台第一。

交通局表示，智慧停車柱系統採用BOT模式，市府不需出資，廠商從2018年起先後共投資9億元，分二期施作4000支智慧停車柱，並負擔後續的管理及維修工作。今年全數上線後，預估每年可挹注市庫約5000萬元。

不過，近來有不少車主卻發現，只要緊接著離開的前車駛入停車格，停車柱上的車號、時間就不會更新，停車費仍算前車的，建議大家最好先繳費完成再離開，以免不知不覺當冤大頭。

交通局不諱言說，如果前車剛駛離停車格，後車緊接著進入格位，因時間過於接近，就有可能造成智慧停車柱無法識別車輛已經轉換；此外，車牌汙損也會造成辨識上的困難，目前廠商已著手研究改善方案，以提高開單準確率。

交通局強調，智慧停車柱正式上線後，該局即不斷要求廠商優化、升級，錯誤率逐年下降；其中，2019年的判讀正確率95.86％，2020年提升到98.43％，2021年99％，2022年99.6％，今年上半年99.84％，錯誤比例已低於人工開單，未來仍會持續加強改善。