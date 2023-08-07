適逢暑期出遊潮，全家大小躲暑熱喜愛挑百貨商場，近期走入NOKE忠泰樂生活，不難發現到處都是睜著大眼睛的特殊生物，原來這是業者邀請旅居芬蘭的義大利藝術家Lucas Zanotto所創的傑作，並一同打造「Ha Ha SUMMER 夏日嘉年華」特展，逛街也能享受別出心裁的悠閒氛圍。
Lucas作品相當幽默，總以一對圓滾滾眼睛為特色，透過兩個圓形白色圓圈和中間黑點，變化出各種表情，為各種實體增添生命力，此次與NOKE忠泰樂生活合作是Lucas至今在全世界最大型的合作案，包括展覽、商品跨界、手作體驗、動畫、食物等。
好比館內的「雪場咖哩」就推出「Ha Ha Curry」蔬食咖哩新菜色，在享用餐點時可發現萌獸正眨著大眼睛望向你；家具家飾品牌「7OCEANS」所推的「西班牙 RS Barcelona 聯名訂製桌球桌」，上頭也有大眼睛生物。8月10日至9月3日全館消費滿1萬2000元送 Lucas 聯名野餐墊 ；滿2萬5000元送聯名抱枕。
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