不要再相信「理財名人飆股」群組了！新竹市警察局第三分局朝山派出所員警於日前接獲民眾報案，指有1名婦人在超商前捧著大筆現金要給1名年輕人，雙方對話疑是要買賣股票，警方據報趕到場當場戳破是詐騙技倆，即時保住婦人的50萬現金。

警方調查，該婦人先是誤信名人投資高獲利的網路假廣告，之後循著連結加入飆股LINE群組，觀察半個月後，覺得群組內成員都有獲利，便主動要求投資而加入投資APP，再被誤導指只能以現金投資，不能開戶以規避相關單位的查核與節稅，婦人不疑有它，依約前往香山區某超商交付新台幣50萬元。

還好現場有民眾察覺婦人好像捧著大筆現金跟1名年輕人對談，疑似是要買賣股票的詐騙技倆，因此暗中報警。

員警趕到場後，詢問該名假投資老師相關投資標的及詳細內容，「老師」根本答不出來，當場戳破詐騙技倆，為婦人保住50萬存款。

而在清查身分時，更發現這位老師根本只是不滿18歲的青少年，立即以現行犯逮捕並依詐欺、洗錢防制法及少年事件處理法等罪嫌移送法辦。

市警三分局長林炎巨也呼籲民眾，當發現冒用名人的投資廣告，點入網址加入LINE飆股群組後，可能已被導向假的投資網頁或App，在群組內其他人表示都有獲利，其實只是讓人誤以為是自己的投資會獲利，結果一切都是騙局，遇到可疑訊息或有任何疑問可立即撥打165反詐騙專線查證，以免成為詐騙集團鎖定對象。