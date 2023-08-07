北市北投區磺港路、三合街一段交叉口，6日下午3時許，發生一起行車糾紛，被害人遭當街攔停，下車的男子亮出一把鎮暴槍，在馬路上大辣辣示威，民眾見狀立刻報警，警方根據車牌找到亮槍的林男，他辯稱是不滿對方變換車道，攔車被害人車輛出氣，警方介入偵辦，持拘票逮捕林男，訊後依恐嚇危害安全罪嫌移送士林地檢署複訊。

年約40歲的林男平時擔任工人，有傷害、恐嚇等刑案資料，昨下午駕車行經磺港路，不滿另一輛轎車超車，變換車道影響他的行車路線，一路追至三合街一段路口，逼停被害人車輛，並從車上拿出一把鎮暴槍，直接在馬路上恫嚇被害人，行徑囂張，被害人嚇得不敢下車，直接駛離現場。

過程驚動一旁路人，光天化日竟有人亮槍，立刻打電話報警，警方根據車牌號碼找到林男，在住處逮捕林男，起出鎮暴槍，他辯稱，車上放瓦斯鎮暴槍要打流浪狗，但因行車看對方不爽，才會亮槍示威。

警方查扣鎮暴槍，經裝填鋼珠試射，確認沒有殺傷力，為免造成民眾恐慌，警方依恐嚇危害安全罪嫌移送林男，並持續聯繫行車糾紛的被害人製作筆錄，完成報案手續。