台積電赴美國亞利桑那州設廠遭遇不小挑戰，包括缺工、企業文化不同等情況，英國金融時報示警，台積電接下來可能前往設廠的地點德國，也將面臨勞力短缺問題。

外界盛傳台積電今年秋季將宣布在薩克森邦首府德勒斯登設廠，讓當地半導體重鎮地位更加穩固，薩克森邦經濟廳廳長Martin Dulig透露，德國正面臨嚴重的技能短缺和人口老化，預計工作年齡人口將在未來10年內減少20萬。

報導提到，德國勞力短缺困境，或許從海外招募勞工，可以解決這個問題，但德國引進全球科技業人才的紀錄毀譽參半，加上反移民的德國另類選擇黨（AfD）快速崛起，該政黨目前在薩克森邦的支持率高達30％，恐影響外國人移居當地的意願。

值得關注的是，薩克森邦原是前東德電子製造業中心，當地每年生產100萬片晶片，占歐洲產量的1/3，包括英飛凌、博世、X-Fab和格芯等在當地都有設廠。目前薩克森邦在半導體業約僱用7萬6000人，預估到2030年將增加至10萬人。

報導稱，台積電今年秋季前往薩克森邦投資，將令當地勞動市場更趨緊俏。「薩克森矽谷」同業公會理事長Frank Bösenberg說：「每當有新的市場參與者，在專業人員的競爭方面會更加激烈。」

財經專家黃世聰則在「Catch大錢潮」節目上表示，台積電未來若要到德國設廠，應該爭取更多的經費，因為德國的工會相當強硬，會遇到跟美國廠一樣的問題，提醒台積電要做好準備。