為撕掉「仇女」標籤，民眾黨日前舉行北區姊妹台灣選哲之友會，但卻因設計空服員穿緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞的橋段，引發物化女性爭議，民進黨立委范雲今（7）日更痛批，民眾黨已病入膏肓。對此，時常評論時事的藥師林士峰則反嗆，民進黨放著黨內不抨擊，反而去批評民眾黨，「這個才叫有病，政治癌」。

范雲今（7）日在立院黨團記者會上怒批，民眾黨已病入膏肓，在活動時不自覺的歧視女性，當台灣把性別平等當成民主政治的核心價值時，民眾黨卻在以女性為對象的活動上，繼續將女人當成物品，以「空姐應援團」來物化女性；民進黨立委洪申翰也批評，這場活動讓人看得瞠目結舌，他推測，會有這種狀況只有兩個可能，一種是民眾黨故意「衝康」，另一種則是民眾黨上下辦事不周、「雷到不行才會做出這種事情」。

而林士峰今在臉書發文怒嗆，對民進黨來說，女權就是一個政治議題，「謹此而已」。他痛批，范雲放著違反個人意願性騷擾吃案的民進黨不抨擊，跑來罵雙方合意表演的民眾黨活動病入膏肓，「這個才叫有病，政治癌」。