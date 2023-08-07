台南北門雙春海岸沙洲保安林遭杜蘇芮颱風沖破12公尺寬、長約80公尺的大缺口。（張毓翎攝）

嘉義林業分署、水利署及市府水利局7日會勘商議搶修措施。（張毓翎攝）

台南北門雙春海岸沙洲保安林遭杜蘇芮颱風沖破12公尺寬、長約80公尺的大缺口，林業署嘉義分署原動用百個太空包堵住破洞，沒想到一夜之間又被海水沖破，造成園區每逢漲潮就淹大水，嘉義林業分署、水利署7日會勘商議搶修措施，規畫繼續使用太空包來擋住海水，並在太空包前方堆置土方做緩衝。

雙春沙洲南側7月29日被杜蘇芮颱風暴潮沖破一個大缺口，並漸漸形成一條水道，每天逢漲潮海水就灌進雙春遊憩區內，若遇到大潮，水甚至淹到膝蓋高。

嘉義林業分署8月3日深夜以200多包沙包、近300公噸土方堵住破洞，孰料一夜間又被大浪沖破，包含紅樹林木棧道、帳篷區等都淹大水，園方人員超傻眼，只好臨時宣布休園至8月10日。

台南市政府水利局今天邀集中央機關會勘研商解決對策，短期由農業部林業署嘉義分署以太空包封堵缺口，五河局同步在太空包前堆置土方加厚，減緩海浪沖擊。

經濟部水利署副署長王藝峰說，中長期的海岸保護計畫，將由五河局提報相關養灘防護計畫。台灣南部海岸線侵蝕退縮嚴重，未來海岸保護應由主管機關內政部、海委會、台南市政府共同合作。

林業署嘉義分署預計9日進場施做太空包堵封沙洲破口。園區人員說，只希望這次可以「凍卡久」。