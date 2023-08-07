鼓鼓〈他一定喜歡你〉MV主角Lily許韶恩和ALL IN 5驚喜上台。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯「GBSW」演唱會6日在Zepp New Taipei開唱。（相信音樂提供）

安可時，鼓鼓揪蕭秉治帥跳〈射手〉掀回憶殺。（相信音樂提供）

安可時，鼓鼓揪蕭秉治齊率ALL IN 5＋原子少年帥跳〈射手〉。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯6日帶著新歌演唱會「GBSW」在Zepp New Taipei開唱， 他以〈跳舞在米蘭〉揭開時尚派對序幕，唱到〈他一定喜歡你〉時，MV男女主角Lily許韶恩、ALL IN 5驚喜上台，與歌迷齊跳「喜歡你」的手勢舞，全場大喊：「謝謝Lily，妳好可愛。」

鼓鼓作勢吃醋：「每次演唱會嘉賓出來都叫比較大聲，我唱別人的歌也唱比我自己的歌大聲，每一段時間就會有hit song出現，這幾個月我聽到一首歌，我唱過之後，腦袋都是這個弦律，我們來測試一下。」接著他自彈自唱蕭秉治〈外人〉，果真歌迷也能跟著唱和，鼓鼓對著來觀賞演唱會的蕭秉治說：「這傢伙很會寫歌，唱你的歌我都忘了自己的歌怎麼唱。」蕭秉治也和鼓鼓約定幫他打造專屬於鼓鼓的hit song。

星友陳漢典、黃奕儒、以及潘君侖、洗菜、雷艾美、鼓鼓的媽媽、妹妹等人到場力挺，歌迷也在鼓鼓演唱到〈說一聲晚安〉時，精心準備「謝謝你的晚安」、「I ♥ U」手幅應援，因為鼓鼓10年來每天不管再忙再累都會在社群和歌迷道晚安，晚安文正是他和歌迷的情感連結。

鼓鼓感動地表示當初寫下這首歌，小時候第一次在房間睡覺時，媽媽都會跟他說「晚安」，他很珍惜和媽媽通話的時刻，他說：「希望你們也到我臉書跟我說晚安，我們一起陪伴著彼此長大。」

鼓鼓也在父親節前夕首唱新歌〈英雄老爸〉，訴說對父親的感謝與思念。鼓鼓說：「這首歌很私人的一首歌，是寫給我在天上的老爸，他在17歲離開了我。」感動全場。鼓鼓相約大家高雄見，「GBSW」新歌演唱會10／28 (六) 17：00 後台 Backstage Live，門票已於ibon售票。