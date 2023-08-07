35歲黃泓尹出身布袋戲世家，從小跟著父母在中部「跑透透」演布袋戲。平時藏身於台中市議員張芬郁服務處的他，每逢廟會大日就到處演布袋戲酬神，為了讓更多人認識傳統文化，張芬郁議員服務處將於12日下午舉辦「一日戲偶咖」邀請小朋友一起同樂。

黃泓尹外婆家在西螺，和布袋戲大師黃海岱是親戚，舅舅廖昆章則是布袋戲界公認最熟悉掌故及台語漢文的老師，六零年代黃俊雄「真五洲掌中劇團」成立分團，廖昆章率「輝五洲掌中劇團」在台中安由戲院演出自編自導的忍俠白馬生，轟動一時。

黃泓尹的父親本來在中部各廟口放映露天電影，後索性學起布袋戲，露天電影式微後，父母轉型演布袋戲至今。黃泓尹說，小時候看父母演布袋戲，戲偶在戲台上生龍活現，父親一人分飾多角很威風，後來有次被叫上場支援，和戲偶打得天昏地暗，「沒想到布袋戲可以這麼有創意」。

黃泓尹個性靦腆，從小與陌生人無法直視雙眼開口說話，但在布袋戲的天地裡，黃泓尹如同變了人，熟稔駕馭戲偶、自信大方。黃泓尹說，觀眾在前台看熱鬧，他在後台看門道，他11歲就學習操作戲偶，大學時他已經可以獨當一面，只要有空閒他就開著貨車演布袋戲幫忙家計直到現在。

黃泓尹表示，布袋戲中生旦淨末丑，腔調、招式都不同，要讓掌中戲偶維妙維肖，全憑操偶的細膩度，而編劇、口白、聲光音效又是另門學問。為讓更多人認識戲偶之美，並懂得欣賞布袋戲，他特別於8月12日下午在張芬郁服務處為小朋友舉辦「一日戲偶咖」，帶孩童一起認識布袋戲和學習操偶演出，歡迎小朋友報名。