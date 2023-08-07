教育部今天公布「教育資源投入統計結果提要分析」，在圖書館資源投入方面，各級學校圖書館圖書收藏冊數5學年間均呈成長，國中增1 成1最多；大專校院電子書5學年間成長4成4，為圖書館館藏資源投入之主流。

教育部表示，110學年各級學校經費支出計 7481億元，以學前及國民教育計3797億元居首，大專校院2558億元居次，二者合占各級學校經費支出近8成5，另高中及特教學校合計 1126億元或占15.1％。

觀察111學年各級學校圖書館圖書收藏情形，國小、國中、高中及大專校院分別為4600萬冊、1400萬冊、2100萬冊及6300萬冊，相較於106學年，5學年間以國中增1成1最多、國小增8.6％居次、高中增 5.2％，大專校院增 0.5％。

不過教育部進一步指出，隨著資訊科技發展，111學年大專校院圖書館電子書計9300萬冊、線上及光碟資料庫檢索人次達1.6億人次，5學年間各別成長 44.4％、4.9％，顯示不受時空限制之數位館藏，蔚為大專校院圖書館館藏主流。

教育部說，111學年各級學校平均每生擁有圖書冊數以大專校院55.4冊最多、國小38.6冊次之，近5學年間國中、小學平均每生擁有圖書冊數各增8.0冊及1.0冊、高中增7.7冊，大專校院增6.1冊。

觀察借閱情形，111學年國中、小學平均每生借閱圖書分別為6.4冊次及21.2冊次，高中4.0冊次，大專校院6.1 冊次，大專校院平均每生擁有電子書5學年間增29.2冊，平均每生線上及光碟資料庫檢索次數亦增18.0次。

另國家圖書館 110 年大專校院圖書館年鑑亦指出，大專校院購置電子資源經費約占總圖書館經費之3／4，顯現大專校院圖書館資源重心已由傳統紙本圖書轉變為數位館藏資源。