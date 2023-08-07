以「創意登頂 光芒乍現」為主題的第46屆「時報金像獎」，8月7日起開始徵件，邀請各地媒體及媒介公開刊播之作品報名參加。

創立於1978年的時報金像獎，是華人地區歷史最悠久的獎項，也是行銷及廣告業界的年度盛事，在時代更迭中，伴隨著廣告人見證産業興盛，從黑白作品、數位廣告及至最新的AI廣告製作，照亮無數星光灼灼的創意大師，記錄著每一年、每一件優秀的創意作品，陪伴許多廣告人頭角崢嶸，在尖聲歡呼中榮獲加冕桂冠。

今年的活動主題為「創意登頂 光芒乍現」，主辦單位揭示內涵：攀爬層層的創意山脈很艱辛，唯有堅持你獨一無二的創意，才能見到榮耀的光芒。

時報金像獎秉持不斷與時精進的理念，每年根據評審團和籌備會的建議，微幅調整參賽辦法。今年在視覺設計類中，另成立海報設計項，作品包含靜態海報和互動/數位海報，只要是發布於室內或室外，可以放置在牆壁、汽車候車亭或交通工具上等之平面作品，都可報名。這也讓今年的總獎項增為36個。

其次，為鼓勵更多在行銷及廣告界付出努力的專業職人，打破每獎項只取前2名頒予金獎、銀獎的慣例，均新增第3名給予銅獎。

第46屆時報金像獎徵件時間為8月7日起至9月20日下午6點，歡迎各代理公司、製作公司、廣告主，媒體等報名參賽。詳細參賽辦法，請洽官網(http://jxj.timesawards.com.tw/)或官方臉書(https://www.facebook.com/times.ad.a)。

第46屆時報金像獎