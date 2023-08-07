兩岸網路行銷界年度盛事「Click Awards金手指獎」，第24屆競賽活動從8月7日起開始徵件，廣邀各路「宇宙無敵手」報名參加。

創立於1999年的金手指獎在網路興起之初，透過競賽交流，鼓勵創新創意，帶來商業轉化，促進產業的繁榮發展。一路走來，見證網路發展，從電腦通信科技變成數位生活模式，從Web1.0走進元宇宙、AI世代，是兩岸網路行銷界歷史最悠久的專業獎項，每年均由華人地區專家組成的評審團，選出當年最優秀的作品，並舉辦頒獎典禮，致敬優秀的獲獎團隊。

堂堂邁入第24年的金手指獎活動主題是宇宙無敵手，主辦單位揭示創意概念：在你的網絡，彈指之間決勝負；你可以一夜致富，也可以一夜成名；善用你的行銷利器，你就是宇宙無敵手！

擺脫新冠疫情的影響，今年的競賽有2項令人驚喜的的變革，其一是趕搭全球AI浪潮，應用類獎項新增AI應用獎（Artificial Intelligence），歡迎運用人工智慧技術，如深度學習、機器學習、自動化決策等，於內容中進行創新應用之作品踴躍報名參加。

其次，有鑑於兩岸網路行銷界英才備出，主辦單位放寬年度新銳獎的參賽資格，將參賽者的年齡由原本30歲以下，改為35歲以下從事數位相關領域工作有傑出事蹟者。

第三，為鼓勵更多在網路行銷界付出努力的專業職人，打破每獎項只取前2名頒予金獎、銀獎的慣例，均新增第3名給予銅獎。

第24屆「Click Awards金手指獎」徵件時間為8月7日至9月20日下午6點，詳細參賽辦法，請洽官網(http://jz.timesawards.com.tw/)或官方臉書(https://www.facebook.com/theClickAwards)。

第24屆Click Awards金手指獎的獎項