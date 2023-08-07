錯過陪同蔡總統到南投勘災行程？ 許淑華回應了

蔡總統下午到南投仁愛勘災，南投縣在地主人許淑華竟未陪同，引發外界揣測。對此許淑華透過新聞局拍攝的影片回應表示，這次卡努颱風不只重創南投仁愛鄉，埔里跟信義鄉也有災情傳出，她今天按照既定行程到信義鄉勘災，期間才接獲總統要到南投關心南投災情，因已依照原訂行程在信義災區，所以只好請防災中心副指揮官王瑞德陪同；她並對總統與行政院副院長鄭文燦先後到南投關切災情表示感謝。

許淑華下午在信義鄉公所防災中心表示，副縣長王瑞德是南投縣防災中心副指揮官，對救災與受災情況相當清楚，她已經請王副縣長現場跟蔡總統報告最新救災情形，也對未來南投需要中央協助地方提出請求，她很感謝中央在風災之後包括總統、鄭文燦副院長到南投協助聽取南投受災狀況，並針對農損災損提供現金救助請求給予正面回應，她說南投會繼續跟中央協力做好救災工作，協助災區重建家園，讓鄉親盡速恢復正常生活。

許淑華今天一早就前往信義鄉勘災，了解受災狀況與災區需求，對於救災最需要的機具調度，許淑華也特別表示，南投縣救難隊伍已經3天3夜不眠不休搶通聯外道路與農路搶通工作，仁愛鄉公所昨晚提出15村提出75具大小機具需求，她很感謝台中市與雲林縣、新竹縣都已經派機具到仁愛鄉集結，等道路搶通，就可以立即進入部落協助救援。

許淑華說，南投縣面臨這場災害，在人力與機具缺乏情況下，感謝鄰近縣市長在南投縣危急之際提供資源與相助，相信仁愛鄉與受損的鄉鎮能夠在各界協助下，盡快重建家園。