「2023杏輝宜蘭馬拉松」於11月25日在宜蘭運動公園登場，除了42K全馬組、21K半馬組、11K挑戰組及5K休閒組，今年特別增加全台唯一的醫事人員組，以表達對防疫功臣的敬意及感謝，邀全國鄉親醫起向前跑。縣長林姿妙說，大家一起走過疫情艱難時期，更加深刻瞭解到健康是無價之寶，希望帶動縣民一起守護健康。

由宜蘭縣政府與杏輝醫藥集團共同舉辦的宜蘭馬拉松已邁入第二屆，縣府今（7日）上午11時在宜蘭運動公園田徑場舉辦馬拉松記者會，此次特別設立醫事人員競賽組別，且宜蘭運動大使暨桌球名將林昀儒更熱烈響應，並向跑友極力推薦杏輝馬拉松。

今日記者會特別邀請林姿妙、縣議會議長張勝德、縣議員林麗、黃定和、楊弘旻、莊淑如及醫師、牙醫師、中醫師、護理師、藥師等10餘個醫事公會和縣內羅東聖母醫院、博愛醫院等各大醫院代表出席，希望能透過運動擁有健康的身體，醫起向前跑。

林姿妙表示，大家一起走過疫情艱難時期，能更加深刻瞭解到健康是無價之寶，此次辦理的馬拉松賽事，規畫全新賽道，可遠眺龜山島、沿著蘭陽溪及梅花湖路跑，欣賞宜蘭優美風景，並邀縣府團隊參與，希望帶動縣民一起運動、一起守護健康、拚出宜蘭好運動。

杏輝醫藥集團總經理白友烺表示，此次特別感謝醫事人員在疫情期間的努力，而增加醫事人員組，讓他們有健康的生命才能提供人生最堅強的後盾，同時也鼓勵醫事人員平日養成運動的好習慣，且宜蘭的好山好水，能讓大家暫時放下工作享受不一樣的休假時光。

此賽事亮點以健康養身為首要，規畫山海湖及芒花美景的全新賽道，將宜蘭特色國宴小吃與特產，端上補給站，在地創意美食與田園美景，讓跑友身心靈滿足的馬拉松饗宴，即日起至8月31日，可上活動網頁https://irunner.biji.co/Yilansinphar2023 報名。