中國大陸海警船5日在南海對菲律賓補給船發射水砲，引發國際關切，菲律賓海巡隊今（7）日公布菲律賓船隻被大陸海警攔截、並發射水砲砲襲的第一視角畫面，此外，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）表示，菲國外交部今日召見大陸駐菲律賓大使，並提出口頭照會。
綜合菲律賓電視網ABS-CBN、新聞網站Rappler等報導，菲律賓海岸防衛隊5日護送數艘包租船，為駐紮南沙群島（Spratly Islands）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的菲律賓軍事人員運送糧食、水、燃料及其他物資，不料遭到大陸海警攔截及發射水砲。
菲國海巡隊今日公布大陸海警攔截、並發射水砲的第一視角畫面，影片多達1分多鐘。
此外，菲律賓總統小馬可仕今日也表示，菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今日上午召見大陸駐菲律賓大使黃溪連，提出口頭照會，目前正等待回覆。
小馬可仕表示，菲律賓將持續維護主權、領土權利，不過他同時也強調，菲律賓必須持續與北京及大陸國家主席習近平保持溝通。
匿名菲國官員向美聯社透露，菲國外交部對黃溪連傳達了措辭強硬的外交抗議，此次抗議著重在大陸海警船的行為，違反旨在避免海上衝突的國際法規及1982年聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea）。
菲律賓軍方昨（6）日指出，2艘包租補給船上的菲律賓軍人在菲國海巡船護送下駛往仁愛暗沙，接著一艘中國海警船靠近，並對補給船發射高壓水砲。菲國軍方砲轟大陸海警船「無視」補給船上的人員安全，並違反國際法，指出海警船的「過度、攻擊行為」，導致其中一艘補給船無法卸下仁愛暗沙上菲國駐軍所需的物資。
菲律賓於1999年將登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺於仁愛暗沙，並持續派兵守衛，藉此主張實際控制。
菲國軍方呼籲大陸海警及軍方「謹慎、負責任地行事，以避免誤判，及發生危害人民性命的意外」。
菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）今日受訪表示，周日進行補給任務的是2艘「本國汽艇」（indigenous motorboat），並非菲國海巡或菲國海軍的船隻。
針對菲律賓指控，大陸海警發言人昨日表示，2艘修繕船及2艘菲國海巡船隻「非法闖入中國南沙群島水域」，大陸海警只是依法進行「必要控制」，阻止菲律賓船隻載運非法建材。
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