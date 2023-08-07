大陸海警船5日在南海對菲國補給船發射高壓水砲。

中國大陸海警船5日在南海對菲律賓補給船發射水砲，引發國際關切，菲律賓海巡隊今（7）日公布菲律賓船隻被大陸海警攔截、並發射水砲砲襲的第一視角畫面，此外，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）表示，菲國外交部今日召見大陸駐菲律賓大使，並提出口頭照會。

綜合菲律賓電視網ABS-CBN、新聞網站Rappler等報導，菲律賓海岸防衛隊5日護送數艘包租船，為駐紮南沙群島（Spratly Islands）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的菲律賓軍事人員運送糧食、水、燃料及其他物資，不料遭到大陸海警攔截及發射水砲。

菲國海巡隊今日公布大陸海警攔截、並發射水砲的第一視角畫面，影片多達1分多鐘。

菲律賓海巡7日公布菲律賓船隻被大陸海警以水砲砲襲的近距離畫面。

此外，菲律賓總統小馬可仕今日也表示，菲國外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今日上午召見大陸駐菲律賓大使黃溪連，提出口頭照會，目前正等待回覆。

小馬可仕表示，菲律賓將持續維護主權、領土權利，不過他同時也強調，菲律賓必須持續與北京及大陸國家主席習近平保持溝通。

匿名菲國官員向美聯社透露，菲國外交部對黃溪連傳達了措辭強硬的外交抗議，此次抗議著重在大陸海警船的行為，違反旨在避免海上衝突的國際法規及1982年聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea）。

菲律賓海巡7日公布大陸海警對菲國補給船發射高壓水砲的近距離畫面。

菲律賓軍方昨（6）日指出，2艘包租補給船上的菲律賓軍人在菲國海巡船護送下駛往仁愛暗沙，接著一艘中國海警船靠近，並對補給船發射高壓水砲。菲國軍方砲轟大陸海警船「無視」補給船上的人員安全，並違反國際法，指出海警船的「過度、攻擊行為」，導致其中一艘補給船無法卸下仁愛暗沙上菲國駐軍所需的物資。

菲律賓於1999年將登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）擱淺於仁愛暗沙，並持續派兵守衛，藉此主張實際控制。

As you can see, the Second Thomas Shoal is very close to the Philippines, but far away from China.



However, the Chinese claim all the territory in what they call “The South China Sea” within the so-called 9 dash line (the orange dashes on the map). pic.twitter.com/NgWJVYnPTA — Visegrád 24 (@visegrad24) August 6, 2023

菲國軍方呼籲大陸海警及軍方「謹慎、負責任地行事，以避免誤判，及發生危害人民性命的意外」。

菲律賓海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）今日受訪表示，周日進行補給任務的是2艘「本國汽艇」（indigenous motorboat），並非菲國海巡或菲國海軍的船隻。

針對菲律賓指控，大陸海警發言人昨日表示，2艘修繕船及2艘菲國海巡船隻「非法闖入中國南沙群島水域」，大陸海警只是依法進行「必要控制」，阻止菲律賓船隻載運非法建材。