屏東縣政府去年12月推出《許，一杯子的幸福》屏東城市杯，作為縣府的文創伴手禮並未對外販售，但開箱後高質感外觀引發網友熱烈討論，短時間內吸引超過五千則留言，紛紛敲碗要求開放購買。縣府為滿足民眾期待，特地追加製作，並選在父親節於屏菸1936文化基地獨家登場，定價999元限量發售，想收藏的朋友動作要快。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東城市杯採時下流行的莫蘭迪綠與藍色，除了展現獨特質感，也象徵屏東山海絕美景致，鑲在上面的古銅金屬徽章及杯上的金漆更有一種復古美，設計上還將屏東物種轉化為縮圖符號，有黑鮪魚躍出海面形成了「P」與山下的梅花鹿形成的「T」相呼應，「P&T」同樣代表屏東的英文縮寫，另外城市杯的禮盒包裝也很特別，手提袋包裝是簡約時尚風格，輕巧毛氈材質，搭配高質感PU皮革手提，襯托燙金字的深色硬紙盒，深具質感與品味。

傳播處表示，藉由文創商品開發，不僅能打造屏東特有的品牌意象，還能讓民眾將屏東特色元素帶回家收藏，從去年以手感插畫呈現繽紛海洋世界的旅遊手冊「海底40米」，到最近備受好評的黑鮪魚文化觀光季的4款聲景鑰匙圈，不斷地翻轉公部門創意與美學，也讓外界更加認識屏東的文化與物種。

屏東城市杯取名《許，一杯子的幸福》，意旨希望把屏東的祝福送給大家，適合在父親節把祝福帶回家，在使用杯子時，還能感受屏東的熱情暖心，讓民眾不論是喝咖啡或喝茶的時光變得更美。