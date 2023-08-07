高盛預估，從現在到2075年，約50多年時間內，印度在全球股市的市值，可望狂增4倍，市占率上看12%，屆時可望跟陸股並駕齊驅。同樣的區間，美股規模將會縮小一半，比重降至22%而已。

印度與中國大陸各有各的利基點，中國大陸是全球第2大經濟體，有著龐大的消費市場以及先進技術的製造業。印度則是跟西方國家關係更密切，勞動力參予群眾較年輕外，GDP每年上看6至7%，均贏過中國大陸。

資產管理業者瑞士百達Pictet表示，印度股票愈來愈貴，從2016到2022年，印度大盤的年線每年都在墊高，未來12到24個月內，看好陸股表現，因為經濟成長將重現，目前股價也相對較低。

著名的基金經理人Mark Mobius認為，中國大陸應該無法再像以前一樣出現高成長，但仔細找的話還是有獲利機會。從長線來看的人口結構以及特定公司成長前景來看，印度整體的競爭力較優。

在印度選股以科技類股以及數位族群為主，個股像是鋼鐵的APL Apollo Tubes、醫療檢測的Metropolis Healthcare、電腦軟體的Persistance Systems、數位地圖的CE Info Systems，以及提供機場服務的Dreamfolks Services都相當不錯。

投資公司Matthews Asia表示，無論是中國還是印度市場都有加碼，不是選擇哪一個，另外一個就不去投資。偏好印度的金融類股，當地民眾還有很大的開發潛力，較看好ICICI Bank，儘量避開國企銀行，私人的會比較好。

至於人力結構的話，印度雖比中國大陸要好，但考量到中國市場的規模，仍有舉足輕重的地位。大陸人口老化程度沒太嚴重，若人均所得能從目前1萬到1.2萬美元左右，大幅增至2萬到3萬美元，那就會更好。看好個股像是，房仲服務的貝殼找房，以及最大線上旅行社者攜程集團。

高盛認為，中印兩國都表現良好，印度是一個長期且成長空間更大的市場。中國的重點是在出口、基礎建設以及房地產。展望未來，將押注內需消費，大量被壓抑的儲蓄與需求可望大量釋出。

根據彭博社彙整數據，截至5月底，高盛新興市場股票投資組合中，中國最多的持股包括，當地最大的兩家網路公司騰訊以及阿里巴巴，還有白酒製造商貴州茅台。

摩根大通資產管理指出，就基本面來說，中印都很好，但未來一年左右的時間，純粹從價值角度來看，偏好中國大陸。會選產業升級以及位居價值鏈上游的陸企，例如醫療保健以及再生能源等產業。

看好印度金融股，尤其是民間銀行與保險業者。經濟持續強勁成長下，不斷增加的中產階級，對金融商品與服務的需求應會大增。另外，消費也不能小覷，人口不斷成長下，消費能力會更強。截至5月31日，摩根大通印度基金的主要持股是金融機構ICICI Bank和住房開發金融公司HDFC，以及訊息技術業者Infosys。

匯豐資產管理指出，特別看好印度房地產，也看好金融業，尤其是最大的民間銀行。截至5月31日，匯豐銀行印度股票投資組合中，主要持股包括HDFC以及ICICI Bank，還有大財團Reliance Industries。

至於中國大陸，匯豐看好通訊服務、訊息技術以及工業類股，也在國企中找尋獲利機會。截至5月31日，匯豐中國股票投資組合中，有包括騰訊、阿里巴巴以及網路電玩業者網易。

倫敦資產管理業者Jupiter認為，印度為數眾多的年輕人，無疑是經濟成長的強大動力。儘管印度仍是一個發展中國家，但在許多方面都有最先進的數位經濟，消費、金融和公共事業等，將從印度的人口紅利中獲益最多。截至5月底，Jupiter亞太收益基金中，最大持股公司是印度菸商ITC。

Jupiter坦言，沒持有中國大陸公司。未來幾年中，中國大陸與美國、日本、韓國以及歐洲之間的地緣政治緊張局勢可能只會增加，不會減少。同時，也不看好大陸國內情勢發展，北京政府對騰訊與阿里巴巴等大型陸企的影響力恐怕會更大。