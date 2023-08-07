龍山文化為中國新石器時代晚期發展的考古學文化之一，距今已有約4500多年的悠久歷史。主要分布在山東、河南、山西、陝西等地區，因出產黑色陶器而得名「黑陶文化」。

黑陶的足跡於1928年被發現於山東濟南市章丘區城子崖地區。由出土的陶器可知，當時黑陶製作技術已達到高超水平，工匠們能燒製出薄如蛋殼的器物，表面烏黑漆亮，質量精緻。是繼仰韶文化的彩陶後，再次展現中國新石器時代優秀傳統工藝的光輝。

黑陶採用黃河淤積的天然黃膠泥為原料，土質富含多種礦物質，細膩且黏性高。利用輪制的技藝，並以封窯煙燻的滲炭傳統工藝，在一千多度的高溫中燒製。黑陶的特點有四：胎壁極薄而質地堅硬，胎骨緊密，通體磨光，表層無釉，卻呈現深黑色光澤。黑陶不以裝飾取勝，而是在造型上見長，僅有少數弦紋、劃紋或鏤孔。這種造型特質讓人讚嘆不已，有「黑如漆，亮如鏡，薄如紙，聲如罄」的美譽。

最初，黑陶被製作用於先民的日常生活器皿，但因其造型典雅優美、質感細膩潤澤，輕巧而堅硬的質地，逐漸發展應用為禮器。它承載著中國先民的禮儀傳統，也見證了工藝文明的蓬勃發展。

存於「城子崖遺址博物館」的蛋殼黑陶杯（仿製）。（圖／林麗萍攝）

為了紀念龍山文化的偉大傳承，2013年山東龍山文化博物館開始運行。該博物館內展出約300多件文物，其中以陶器為主，器型多為鬹和鬼臉式腿的鼎。其中，高20公分、重量50公克的蛋殼黑陶杯成為鎮館之寶。雖此件陶器是仿製品，但其原型在城子崖遺址出土時，因破碎嚴重而難以修復。然而，這項工藝再現今仍然是一個極具難度技術課題，僅此一件的仿製品也見證了黑陶工藝的永恆輝煌。