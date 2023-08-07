新竹女中校務會議通過改隸陽明交大附中的提案，引發竹女校友強烈反彈因而發起反對連署，截至今天已有逾4500人連署，校友發起人表示目標將募集到5000份，預計本周五（11日）將把反對改隸連署書遞交給教育部與兩校。

新竹女中是在今年6月30日的校務會議中通過改隸陽明交大附中的提案，校方強調是同意啟動後續的程序，但此舉引發竹女校友強烈反彈，認為未有充分討論，校友因而發起反對改隸陽明交大附中的連署。

反對竹女改隸的校友粉專今天發文表示，竹女遲到8月4日才公開校務會議改隸的紀錄，且從紀錄中可看到竹女校方非常了解改隸案程序，但刻意未徵詢全體教師、學生、家長會及校友會之正反意見，而是倉促的舉行不公開的2次工作小組會議，就送交校務會議提案通過。

校友也舉中央大學合併中壢高中、北科大合併桃園農工等案例，皆有相關歷程可參考，兩校合併案都經過了2年多的交流、評估與討論，相較起來，竹女校方多麼封閉，光速一步到位，程序荒腔走板，已有部分校友表明，無法接受竹女校方此等行徑，此後不再捐款也不參與校慶。