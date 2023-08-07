台北富邦銀行表示，截至7月27日，富邦Costco聯名卡發卡量已突破150萬張，且自7月起每日申辦量顯著成長，平均每日申辦件數已達5月的1.5倍。
270萬張國泰世華銀Costco聯名卡合約7日到期後，明天卡片就失效不能用，如果有辦信用卡與會員「二合一」的卡友，舊卡友暫時可持卡進賣場，但不能刷卡付款。
好市多表示，Costco好市多以「替會員創造最大價值」為目標，攜手台北富邦銀行推出Costco富邦聯名卡，8月8日起持Costco富邦聯名卡於好市多賣場內消費享2％好多金回饋無上限。
國泰世華銀本月痛失兩大卡，繼Costco後一周，SOGO聯名卡也將在8月15日停用。不過，國泰世華銀已提前在7月啟動SOGO聯名卡卡友的CUBE卡換發作業，並強調未來仍可於遠東SOGO百貨刷CUBE卡，選擇樂饗購或集精選權益方案，消費即享3％小樹點（信用卡）回饋無上限，及小樹點（信用卡）即時折抵消費服務，權益不受影響。
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