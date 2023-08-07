致贈呂陳梅匾額。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣特殊教育關懷協會理事長唐時聰、公館鄉公所財政課長胡鳳霞夫婦，以及無障礙關懷協會前理事長呂萬春的母親呂陳梅，3人悉心照顧自家身心障礙子弟的同時，還凝聚身障者家長與專業人員經驗，將愛心擴及弱勢族群，愛屋及烏及永不放棄的精神，同獲第25屆大愛獎；其中，胡鳳霞堅毅的母愛，獲推薦為「穿越多重宇宙的媽媽」，再添第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎殊榮。

獲獎人除由中央接見表揚之外，副縣長鄧桂菊7日在縣長會客室，頒贈「春暉廣被」匾額，代表縣長鍾東錦向唐時聰、胡鳳霞及呂陳梅3人致賀，藉以宣揚崇尚孝道、弘揚母德，營造和諧幸福城市；他們的同學、親友也陪同出席，分享榮耀與喜悅，會場溫馨洋溢。

縣府社會處指出，得獎人呂陳梅是無障礙關懷協會前理事長呂萬春的母親，呂萬春年輕時因車禍脊椎受傷，呂媽媽須邊做清潔工邊照顧兒子，挺過辛苦日子；而呂萬春為感念母親的愛心，8年前創立無障礙農園，提供不少身障朋友工作機會，母子同心幫助更多身障者走出陰霾、自立自強。

唐時聰與胡鳳霞夫妻檔，為了解並幫助自家身心障礙的孩子，積極投入特殊教育領域、創辦身障社團及承辦社區照顧服務據點，以具體行動凝聚身障者家長和專業人士的經驗，透過多方交流攜手努力並尋找社會資源，幫助更多家有身障兒女的家庭。曾獲財政部優秀財政人員的胡鳳霞，為了孩子總是在不同宇宙穿梭，宛如「穿梭多重宇宙的媽媽」一樣，另獲選第30屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，囊括兩大殊榮。

副縣長鄧桂菊表示，縣府頒贈匾額表揚3位慈愛風範，肯定他們不僅展現了家庭支持的力量，更結合各方資源把愛心的觸角延伸到弱勢族群，偉大的母愛令人感動；鄧桂菊說，來到有愛家庭的天使，能在家人悉心呵護與社會溫馨的關懷下，平安健康成長，也讓其他家庭感同身受，她呼籲社會大眾對於需要受照顧的身心障礙者，都能發揮愛心並伸出援手，一起陪伴照顧弱勢天使。

唐時聰與胡鳳霞夫婦感謝縣府對社會福利政策的重視與支持，給家長莫大的肯定，這些都是家長繼續向前的原動力，夫妻倆會延續過去結合社會資源致力關懷身心障礙族群；他們分享一路走來的心路歷程指出，面對困難時，以愛心、耐心、毅力和永不放棄的精神，把每天都當作是生命中最後的1天來陪伴孩子，讓孩子擁有核心價值，包括勇敢、尊嚴、希望和健康。兩人強調，他們從不以家有身障兒而感到自卑，更要讓孩子步出陰暗角落走到陽光下，看到孩子健康長大，就是家長最大的快樂。