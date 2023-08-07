以《格雷的五十道陰影》走紅全球的「格雷總裁」傑米道南，近年來戲路越走越寬闊，除了在電影《貝爾法斯特》中以驚人表現入圍金球獎最佳男配角之外，身為愛爾蘭人的他還曾被評為「史上最佳的愛爾蘭演員之一」，這次他在特務新片《攻心諜戰》中與《神力女超人》蓋兒加朵對戲，盛讚對方「是個狠角色！」

傑米道南在今年6月受訪時大談他在《攻心諜戰》中的拍片甘苦談，對於自己在電影中的角色「帕克」，他認為帕克是一個「很有深度、複雜的角色」。為了拍此片，他受了不少武術訓練。儘管如此，他還是笑說：「有幾場戲拍起來好像永遠都拍不完。」更提及某場在冬天的對打戲，更多時候是在棚內完成，為了要連戲的他只好在溫暖的棚內套上夾克、毛衣，他坦承：「真的是有夠累的。」

《攻心諜戰》不只有諜報元素，也有不少動作戲在其中，傑米道南直言「我常常全身都是瘀青，但很好玩！」提到跟蓋兒加朵對戲，他認為「蓋兒是很棒的女演員，如果誰可以當女版007，我相信沒有人對她會有意見！」