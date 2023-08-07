苗栗縣政府近年推動明德水庫老景點活化與轉型，打造「水漾明湖」品牌活化明湖碼頭區與海棠島，苗栗縣長鍾東錦7日啟動苗栗明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫系列活動，安排魯冰花湖光電影、新島交響音樂會等節目，邀請民眾前來苗栗明德水庫遊玩，享受湖邊看電影、聽音樂體驗，進一步帶動水漾明湖國際觀光品牌。

交通部觀光局攜手苗栗縣政府為明德水庫打造全新品牌形象「水漾明湖」，今年縣府文化觀光局持續辦理「明湖水岸觀光遊憩廊帶觀光環境整備計畫」，將橫跨陸、海、空遊憩設施帶動明德水庫全區域觀光與產業發展；首波活動「湖光電影，交響共鳴」規畫於8月26日、27日連續兩日下午辦理明德水庫湖光之旅、魯冰花電影以及市集活動； 9月2日、3日在日新島則有交響音樂會、水漾明湖市集。

文觀局說明，1989年上映之「魯冰花」電影於明德水庫湖畔及黃家伙房取景拍攝，寫實感人的劇情賺人熱淚，今年逢電影上映34週年，選定位在海棠島旁、拍攝地魯冰花故事場重映「魯冰花」電影，再次喚起遊客對電影的感動，並規畫系列活動，讓民眾更加認識明德文化風情。

苗栗縣長鍾東錦、議員余文忠、許櫻萍、徐筱菁、曾美露、周玉滿、苗栗市長邱鎮軍、造橋鄉長徐連斌、大湖鄉長黃惠琴以及觀光產業各界代表等人，今天共同啟動苗栗明湖水岸遊憩廊帶亮點計畫系列活動「湖光電影，交響共鳴」，邀請大家大手牽小手一起來看電影、逛市集、品音樂，期待透過活動活化明湖碼頭區與海棠島，打造成為多元遊憩新據點。

文觀局長林彥甫說，8月26日邀請到魯冰花主題曲原唱曾淑勤和古茶妹演員李淑禎，為「湖光電影，交響共鳴」系列活動揭開序幕，透過歌聲和演員引言重新感受「魯冰花」感人氛圍，並連續兩日辦理明德水庫湖光之旅並於明德湖畔重映「魯冰花」電影；9月2日、9月3日在日新島辦理熱鬧市集和音樂會，讓海棠島旁新完工之魯冰花故事場景和風景優美的日新島透過活動行銷出去。

鍾東錦表示，透過系列活動活絡明德水庫的觀光，目前除中央核定自行車步道計畫經費2億5000多萬元，未來還將推動高空滑索、獨木舟、立槳等創新活動，預期能帶來大批人潮，同時串聯明德水庫周邊店家以及景點，推動一日遊或多日遊觀光體驗，並且改善停車場空間等問題，讓遊客留下美好且難忘的回憶。

鍾東錦說，「魯冰花」是部有歷史的經典作品，拍攝場景就在明德水庫，希望藉由活動讓大家重溫一下，9月還能再來湖邊聽音樂，別有一番風味，歡迎大小朋友來享受這難得的體驗，同時也提醒戶外活動務必要防範蚊蟲叮咬，在家裡也要將積水等容器清乾淨，共同預防登革熱，打造更幸福安全的生活。

文觀局提醒，8月26日、27日明德水庫湖光之旅需事先報名，詳情請見官方網站、夜間於魯冰花故事場播映「魯冰花」電影，於明德湖畔登場，現場將準備免費限量觀影點心，當日下午5時30分起現場打卡即可兌換，兌完為止。9月2日、9月3日的日新島交響音樂會活動自由入場並連續兩日活動期間可免費入島。