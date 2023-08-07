112年教育部師鐸獎名單近日出爐，高雄醫學大學校長楊俊毓榮獲師鐸獎肯定，無異最珍貴的父親節禮物。也將榮耀歸給啟發他走入杏壇的父親，父子兩代懸命奉獻教育加起來超過82年，先後獲師鐸獎也傳為佳話。

新光醫院副院長洪子仁(右)致贈恭賀獎座。（圖片來源：高雄市立大同醫院提供）

一生奉獻教育事業的楊俊毓父親楊連益，從事教育工作45年，曾榮獲全國十大最佳輔導楷模及兩次台灣省特殊優良教師(師鐸獎前身)，樂在教育、對教育的貢獻，是楊俊毓一生追隨的目標，也是教育理念的啟蒙者及精神導師。

楊連益是國中教師，有教無類，教到升學班時就把班級教到升學率第一，教到非升學班時總是鼓勵學生勿妄自菲薄，勉勵學生「不會讀書沒關係，但是一定要習得安身立命的一技之長，咱們都是未來的老闆」。

從小看著父親認真工作的身影及對待學生的用心，讓楊俊毓感受到教育這份工作的價值和意義，成為他決定投身杏壇的契機，傳承父親因材施教和有教無類的精神。楊俊毓於民國75年進入高醫任教，迄今一教就是37年，秉持以學生為中心的理念，鼓勵學生適性發展，學生有困難必適切回應協助。

除了教職，楊俊毓也接任基層主管，一路從系主任、所長、學院院長、資訊長、副校長、代理校長做到校長，他更是高醫大創校以來首位非醫師背景的校長。為了倡導利他、擴散公益、傳承永續，他首創高醫國際志工節，鼓勵教職員生參與志願服務，並結合鄰近社區推動「減塑減碳愛地球」運動，善盡高醫大的大學社會責任。

他也常以「當責」精神與學校同仁共勉，覺得只要行政順暢給力，學校的教學研究與學習效果會更宏大，也為了避免學校行政要務受輟，他甚至放棄教授年休，專心把每一件教學及行政工作做好。

熱愛寫作的他陸續出版《俊逸文集》及《毓馨文集》二本書，售出近2萬冊，除了版稅全數捐給高醫大「起飛圓夢助學專款」，幫助經濟不利學生安心就學。《俊逸文集》中「人不可以無癖」一文更獲翰林出版社選入國三國文教科書，對教育影響力從大學向下札根到國民中學。