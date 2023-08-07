歌手鄧福如與網紅HowHow（陳孜昊）2019年結婚，育有一子，今（7日）她在臉書宣布平安生下二胎喜訊，並曝光是女兒，順利湊成好字，直言：「這次真的要封印肚皮了」。

鄧福如開心透露生下女兒，並表示一直想著家裡再多一個小精靈會是什麼樣子，沒想到轉眼就迎來這一天，「謝謝妳來到這個世界上，讓我們一起體驗人生online吧」。因為這次她選擇第一胎接生的醫院，她也向醫護人員表達感激之情，直言：「這次應該是最後一次見到各位了吧......？」還表示這次生完「真的要封印肚皮」了。

鄧福如和HowHow結婚4年，2021年初生下一子，幸福組成一家三口，未料鄧福如遭美甲師指控外遇，事後鄧福如嚴正駁斥謠言，並表示要訴諸法律，而Howhow也發聲明力挺老婆，「我與我太太深愛著彼此，我們非常幸福」，並表示沒有對不起任何人，希望對方的擾亂可以徹底停止，讓他們回到平靜生活。