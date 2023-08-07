▲基隆市長謝國樑（左三）與小朋友一同在親子電影院觀賞動畫。（徐佑昇攝）

▲基隆市長謝國樑表示，親子電影院的空間可以提供來洽公的父母一個讓孩子放電的空間，有子女的市府同仁在等父母下班也可以使用，達成多贏目標。（徐佑昇攝）

▲親子電影院內部相當舒適，備有「懶骨頭」小沙發和企業贊助的優質影音設備，能讓孩子開心放電，家長安心洽公。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑上任後相當重視親子政策，除了多區設置室內兒童樂園外，還打算組改成立兒童專責局處，近日並在市府一樓闢建了「親子電影院」，7日正式開幕舉辦「首映會」。謝國樑表示，親子電影院將配合市府辦公時間開放，並且會有志工協助，讓洽公的父母能夠有帶孩子休息喘口氣的空間，讓親子可享有優質且友善的休憩環境。

基市府親子電影院「首映」 謝國樑：讓洽公父母喘口氣

謝國樑受訪表示，親子電影院的概念發想是借鏡新加坡樟宜機場的設計。他旅遊時，發現機場內有電影放映空間，能讓旅客有一個等候休息的空間，就希望能夠複製這個模式到市府，讓基隆可以真正成為親子友善的城市。

謝國樑説，親子電影院的設立，就是希望提供市民與孩子在洽公時，享有一個舒適的親子娛樂空間。而現場社會處也會安排志工同仁協助照看，讓孩子能盡情「放電」，而家長在洽公等待時也不會因為孩子吵鬧壓力大，市府同仁的孩子也可以在此等候爸媽，達成多贏的目標。這也是同樣身為家長的市長，和多數父母的心聲。

市府表示，本次整合局處資源，全新改造原位於市府一樓的市民接待室，併由基隆市工策會向企業募集影音設備，交由綜發處負責設備管理及電影院空間維護，文化局則協助取得電影授權，再由社會處聯繫志工負責現場影片播放及提供民眾協助，充分展現市府團隊的行動力及橫向整合力。

綜合發展處指出，市府親子電影院開放時間，為每周一至周五的上午9時至12時以及下午1時30分至5時，提供0至12歲的兒童一同觀賞，而6歲以下兒童需有一名家長或成年人陪同入場。入場時同仁會協助進行手部消毒，如身體不適或體溫超過37.5度，將不得入場。

文化局補充，今年從6月起在基隆表演藝術中心外牆播放親子動畫電影的「夏日電影院」深受好評，將在8月20日播映完畢後，繼續在市府親子電影院播放，讓大家沉浸回味。

為維持環境清潔，電影院空間全程禁止飲食，每周五下午五時後，將進行環境清潔消毒，確保環境衛生整潔，讓家長放心使用。