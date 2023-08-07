李亞明（右）首次擔任一日店長，笑說多虧兒子的福。（池宗玲攝）

李玉璽、李亞明父子檔今（7 日）出席金門酒廠一日店長活動。李玉璽6月1日正式簽進炎亞綸經紀公司「晴空鳥」，不料炎亞綸6月20日身陷感情風波，演藝事業全面停擺。李玉璽今透露雖然近期比較少跟炎亞綸見面，但日前有傳訊息關心，也有在公司碰到面，「他有跟我說謝謝關心」。

事發後，炎亞綸有跟旗下藝人分享心境？李玉璽表示沒有，「以我認識的他是不想影響身邊的人，我覺得表達關心就夠了」。會讓李玉璽解約？李亞明表示不會再干涉兒子的任何工作，「這部分他自己會決定，如果我再介入就不對了」，李玉璽則說，目前合約都照常進行中。

李玉璽與炎亞綸簽約時，前老闆兼爸爸的李亞明特別排開工作站台，以「嫁女兒」形容當下心情，會覺得李玉璽「嫁錯人」嗎？快人快語的李亞明今直言，「老闆出事關他什麼事，他自己要努力啊，有些事情可以複雜也可以簡單，他要學習靠自己。」

他接著說，每個人不見得都是完美的，炎亞綸的對與錯都存在，他還是要面對自己的工作，「本來歌手、藝人到老闆成長過程就是要多學習，我沒有太擔心這些事情，沒有覺得嫁錯對象，現在沒有答案，不會離婚」。

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