中華隊教練團將U12亞軍獎盃獻給辜仲諒（左二）。（中華棒協提供）

中華少棒6日在U12世界盃局決賽不敵美國，屈居亞軍，但保持連7屆名列前3的優良傳統，中華棒協理事長辜仲諒賽後也請中華隊大啖燒肉和冰淇淋，大讚小球員到最後關頭仍舊奮戰不懈、努力求勝，鼓勵大家在棒球路上持續精進，相約U15、U18再相見。

昨日慶功宴上，小球員們十分開心，盡情享用美食，現場還一起唱歌、高喊隊呼為自已加油打氣，並感謝教練團、中華棒協工作人員的付出。教練團同時感謝辜仲諒在基層棒球的投入，特地將獎盃獻給辜仲諒理事長，分享這份難得的榮耀。

辜仲諒身兼中國信託慈善基金會董事長，長期推動基層棒球不遺餘力，極為注重基層棒球的養成。昨日U12冠軍戰，辜仲諒與數位棒球界先進一同全程觀看賽事，過程中有棒球教練開玩笑表示，「這是U23打U12吧！」讚嘆美國隊球員的高壯體型，讓原本堅強的棒球實力發揮得更淋漓盡致。

辜仲諒深感推動基層棒球不只需要投入器材設備、專業人力，如何調整、加強國家隊選手的飲食，讓體能更上一層樓，亦為重要關鍵，未來將朝此方向著手努力精進。