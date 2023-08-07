今（7）日高雄桃源區陽光普照，公路總局三工處甲仙工務段抓緊機會派挖土機對明霸克露橋的溪底便橋施工。（林瑞益攝）

高雄桃源區明霸克露橋鋼便橋於8月4日因玉穗溪帶來大批土石流沖毀橋梁。（林瑞益攝）

行政院長陳建仁今（7）日到高雄桃源區視察明霸克露橋便橋施工情形，他在致詞時肯定交通部公路總局三工處的努力，也期勉溪底便橋能超前完工。高雄市議員高忠德在陳建仁視察時提出希望展開跨部會整治河川，陳建仁允諾幫忙。根據三工處的規畫，溪底便橋預計於8月12日完工通行。

明霸克露橋鋼便橋於8月4日因卡努颱風影響，玉穗溪帶來大批土石流沖毀橋梁。陳建仁今天到桃源區視察明霸克露橋，陳其邁、高忠德等人陪同。

高忠德向陳建仁提出建議，由於寶來二橋到梅山里的區域不在全國治水範疇之內，他建議院長做跨部會的整治，整合河川局與水利局、交通部等的力量，不要每次碰到颱風、下雨來就碰到封路的情況。會中，高忠德還遞交地方建設的請願書給陳建仁。

陳其邁說，從玉穗溪到撒拉阿塢橋這個區域，要拜託行政院與交通部舉行跨部會的會議，大家一起協商作業，透過整治河川也可以延長橋梁的壽命。

陳建仁當場允諾，交通部有注意到此需要性，也曾經向他提出，他將協調交通部、經濟部與農業部一起對桃源區做更好的疏濬規畫，也延長橋梁的壽命，將展開跨部會的合作。

此外，陳建仁也肯定陳其邁與桃源區長杜司偉等人的努力，讓民眾順利度過颱風。陳建仁還誇陳其邁是個好市長，SOP（標準作業流程）做得很好。