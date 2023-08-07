行政院長陳建仁今（7）日到高雄桃源區視察明霸克露橋便橋施工情形，他在致詞時肯定交通部公路總局三工處的努力，也期勉溪底便橋能超前完工。高雄市議員高忠德在陳建仁視察時提出希望展開跨部會整治河川，陳建仁允諾幫忙。根據三工處的規畫，溪底便橋預計於8月12日完工通行。
明霸克露橋鋼便橋於8月4日因卡努颱風影響，玉穗溪帶來大批土石流沖毀橋梁。陳建仁今天到桃源區視察明霸克露橋，陳其邁、高忠德等人陪同。
高忠德向陳建仁提出建議，由於寶來二橋到梅山里的區域不在全國治水範疇之內，他建議院長做跨部會的整治，整合河川局與水利局、交通部等的力量，不要每次碰到颱風、下雨來就碰到封路的情況。會中，高忠德還遞交地方建設的請願書給陳建仁。
陳其邁說，從玉穗溪到撒拉阿塢橋這個區域，要拜託行政院與交通部舉行跨部會的會議，大家一起協商作業，透過整治河川也可以延長橋梁的壽命。
陳建仁當場允諾，交通部有注意到此需要性，也曾經向他提出，他將協調交通部、經濟部與農業部一起對桃源區做更好的疏濬規畫，也延長橋梁的壽命，將展開跨部會的合作。
此外，陳建仁也肯定陳其邁與桃源區長杜司偉等人的努力，讓民眾順利度過颱風。陳建仁還誇陳其邁是個好市長，SOP（標準作業流程）做得很好。
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