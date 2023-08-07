衛星照片公司「行星實驗室」(Planet Labs) 提供的衛星空拍圖顯示，隷屬俄羅斯空軍的伊留申62M(Il-62M )行政專機，在8月2 日上午 11 點28分，停在北韓首都平壤機場。裡頭搭載的必然是俄羅斯政府要員，雖然無法確定身分，但顯然是洽談重要事務，比如武器提供、軍事合作。

專門調查北韓的新聞網站 NK News稱，這架伊留申62M飛機，其註冊號為 RA-86559，是在8月1日晚間從莫斯科起飛，然後在隔天上午 8 點後抵達。據衛星的再次紀錄，飛機是當天晚間9點離開平壤，因此，它在北韓停留時間大約是36小時。

伊留申62M是一種窄體中運量客機，目前俄羅斯國防部這架，是軍事代表團使用的VIP客機，在2019年7月，就曾搭載過俄羅斯國防部副部長亞歷山前往平壤進行軍事會談，因此這一次是第2回走訪北韓。

RFF7203/RA-86559



🇷🇺russia still looking at 🇰🇵north korea for help militarily pic.twitter.com/eUOaB1aOow — or (@twotime2equals4) July 31, 2023

鑑於飛機的類型(客機，而非貨機)，此次訪問北韓，顯然不太可能涉及武器彈藥的交付，但也不能排除利用某種形式的貨物轉移，或是付款。

由於可搭乘這架飛機的人物層級很高，顯然，俄羅斯軍事代表團是為了繼續與北韓方面討論軍工領域的合作。

美國國家安全委員會發言人約翰•柯比(John Kirby)表示，隨著烏克蘭戰爭持續耗盡俄羅斯的庫存軍火，莫斯科越來越依賴外國供應彈藥與基本武器，俄羅斯能尋求的外國幫手不多，北韓是少數的其中一個。

柯比說，根據美國情報，在上個月27日，俄羅斯國防部長紹伊古((Sergey Shoygu)以韓戰停火70週年的理由，訪問平壤時，應該已向北韓提出了武器供應的要求。