家族10人到琉球自駕旅遊的王先生表示，原本預計在琉球停留5天，但因颱風停留了9天，把琉球自由行當成京阪神玩，今天回要台灣了，琉球天氣才變好，但是都沒有玩到還額外花費，心情不太好。（陳麒全攝）

颱風卡努日前侵襲日本琉球西進遇阻後，5日以觀測史上無前例回轉後，再襲日本琉球，讓琉球空中交通秩序也因此大亂，大批台灣旅客滯留琉球無法返台，各航空公司7日皆放大機型疏運旅客，滯留旅客有望7日全數返台。（陳麒全攝）

颱風卡努日前侵襲日本琉球西進遇阻後，5日以觀測史上無前例回轉，再襲日本琉球，讓琉球空中交通秩序也因此大亂，大批台灣旅客滯留琉球無法返台，各航空公司7日皆啟用大機型疏運旅客，滯留旅客有望7日全數返台。搭機返台的張姓旅客表示，原本預計2日返台，歷經那霸機場關閉、兩次航班取消後，終於在7日回到台灣，另一名旅客吳小姐苦笑著說，原本4天的旅遊變成10天的Long Stay。

旅客張先生說，原本是8月2日要回台，後來變成7日返台，在琉球期間班機取消了兩次，第一次都準備要上機了又臨時取消，上周六（8月5日）那霸機場又關閉，前後待了9天，到今天第10天才回到台灣。滯留期間的多出來的費用還沒計算，反正有飯店住、有東西吃就好了，前兩天趁著風雨小一點的時候，才趕快出去看一看，這段期間大概把日本的泡麵都吃了一輪。因為風雨很大所以幾乎都在飯店等，直到旅行社訂到票才到那霸機場搭機。

家族10人到琉球自駕旅遊的王先生表示，卡努颱風是他有生以來遇過最誇張的颱風，他們7月30日出發前往琉球，原本預計在琉球停留5天，8月3日回台，沒想到首日抵達琉球時，就開始下雨，受卡努颱風影響整個行程都不能玩，第一天還能夠到商店街買了一些藥妝品，第二天下午開始狂風暴雨，就只能待在飯店，期間只能趁著風雨小的時候，趕快到超商或購物中心的餐廳吃東西，但超商跟超市幾乎都是空的，市區的店家也都沒開。

王先生說，一開始是搭乘樂桃去沖繩，但遇到颱風都取消了，後續只能再自己上網訂票，建議旅遊不便險要買實支實付的會比較好。回程買機票也是困難重重，原本訂了星宇，但後來航班又被取消，最後訂了華航才在今天終於回到台灣，這次也算是難忘的經驗，把琉球自由行當成京阪神玩，一次玩了9天，今天回要台灣了，琉球天氣才變好，但是都沒有玩到還額外花費，心情不太好。