新竹縣治區所在的竹北市，全市道路養護由市公所負責，竹北市長鄭朝方3月向中央提案校園周邊暨行車安全道路改善計畫，獲核准5500萬經費後，力推路平計畫旗艦工程，初步鎖定縣政二路、光明一路等5案，改善縣治區及光明商圈區交通，將邀中央下鄉會勘並爭取經費。

竹北市長鄭朝方表示，路平計畫是他執政重點之一，上任以來陸續接獲許多市民陳情交通相關問題，其中最多為交通號誌訴求，再則是反映路平問題。

交通號誌權如紅綠燈的設置、維修、停等秒數通行設定、所有號誌的劃定審核權等，屬新竹縣政府，公所將協助持續反映改善，因道路改善工程經費龐大，動輒上億，公所去年度未編列相關預算，目前僅能透過開口契約執行。

鄭朝方表示，公所接獲陳情反映改善路段最多為縣治區縣政二路、光明商圈光明一路，多為道路不平、人行道路樹竄出氣孔等問題，整體工程經費龐大，單就縣政二路經費直逼2億，公所今年度開口契約恐無法滿足，特別向中央報告，啟動第一階段經費爭取，希望能夠大幅改善竹北市道路品質。

竹北市公所透過縣府提出5案給營建署，爭取道路改善工程補助經費，包括縣政二路人行空間及道路改善工程、光明一路及周邊人行步道改善工程、光明六路及光明十一路道路改善工程、復興三路周邊人本通學環境改善工程及西區休閒農業區生活道路整建工程。

竹北市公所今年3月向中央提案校園周邊暨行車安全道路改善計畫，竹仁國小暨周邊校園養護整建工程，及文田街及仁愛國中周邊人行步道改善工程，已獲核淮近5500萬經費。