日盛越南機會基金研究團隊指出，惠譽信評(Fitch Ratings)於7月發布報告分析，越南去年收緊地產業監管，重點打擊開發商過度槓桿融資行為，積極監管雖造成地產和銀行業短期壓力，但中長期有利穩定金融體系；隨著今年央行接連降息、利率回落，地產與銀行業壓力獲得釋放，因政策收緊所造成波動已經結束。今年以來，越南股市反應地產業壓力釋放與政策支持利多上漲21.7%，於亞股中表現亮眼。也因認為越南經濟正面驅動因素堅實，惠譽今年再度給予越南國家主權BB評級之正向展望。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南總理日前表示，設定下半年經濟成長率約9%，力保今年全年經濟成長率6.5%目標，政府將優先推動投資、民間消費及出口等三大成長引擎。政府持續推動的利好政策是今年的亮點，包括公司債新法上路、推動社會住房、優惠信貸、提升地產開發的行政流程，層面非常完整，不僅帶動市場對經濟復甦之預期，也帶動越南股市中長期走升機會，建議投資人可透過主動選股之越南股票型基金靈活布局。