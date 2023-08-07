「台灣創新板指數」以上市普通股為指數母體，自指數母體中篩選前一個月底已掛牌的創新板股票，即納入指數成分股。每月進行成分股定期審核，依最近一期審核結果，合計5檔成分股，成分股依股票代號排序分別為倚天酷碁-創(2432)、錼創科技-KY創(6854)、雲豹能源-創(6869)、泓德能源-創(6873)及走著瞧-創(6902)。

自5月2日起，創新板公司股票已陸續納入指數母體，包括「發行量加權股價指數」、台灣指數公司上市上櫃台股指數及預計9月將納入證交所與富時合編的「台灣指數系列」及「台灣高股息指數」母體，未來創新板股票如符合個別指數規則，將有機會被選為相關指數成分股。

「台灣ESG永續高股息等權重指數」於每年4、10月進行成分股定期審核，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率148.26％、夏普比率113.52％及殖利率指標6.96％，表現均優於加權指數（119.24％、88.97％、3.72％）及台灣全市場指數（128.15％、89.92％、3.62％）。依今年6月底資料，前十大成分股依股票代號排序分別為光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創及智易。

證交所2023年6月定期定額交易戶數統計ETF排行，前10名的ETF中，涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有5檔：國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣高息低波(00713)、富邦公司治理(00692)、元大台灣ESG永續(00850))，戶數合計達448,473，顯示國內投資人對股息或永續相關主題的關注程度高。